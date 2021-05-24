Ситуацію, яка сталася на дорозі, записав відеореєстратор автовласника Ford. На записі видно, як водій позашляховика пішов на розворот, не пропустивши при цьому машину, яка рухалася зустрічною смугою.

Дивіться також На знак протесту: фури перекрили державну трасу до Миколаєва

Щоб уникнути зіткнення, керманичу "американця" довелося зменшувати швидкість та сигналити, аби пригорнути увагу власника Volkswagen.

Погрожував та розбив машину

Судячи з відео, інцидент стався у Дарницькому районі Києва на вулиці Здолбунівській. Після гудка водій "німця" чомусь образився та почав переслідувати Ford. Він почав підрізати опонента та провокувати аварійні ситуації.

Згодом агресивний чоловік вийшов з автівки та почав погрожувати застосувати газовий балончик. Після цього він сів до позашляховика, але почув зауваження про необхідність вивчити правила дорожнього руху.

Тоді зловмисник сфотографував номери Ford, закрив обличчя та дістав з багажника биту.

Спортивним снарядом власник Volkswagen нібито вдарив машину іншого учасника конфлікту.

Внаслідок інциденту водій "американця" отримав поранення голови. Зловмисник втік до приїзду поліцейських. Потерпілому викликали швидку.

Чи відкрили правоохоронці кримінальне провадження через напад на машину з боку власника Volkswagen, невідомо.

Дивіться відео побиття водія Ford у Києві: