У Києві водій з російськими номерами ледь не скоїв ДТП та ще вийшов скаржитись: відео

У Києві водій з номерами РФ ледь не створив ДТП. Потім ще зупинився й вийшов скандалити з іншим водієм.

Відео інциденту оприлюднили у соцмережах. На кадрах видно, як автівка здійснила доволі різкий рух у ліву смугу, де їхав інший автомобіль. У результаті маневру сталось невелике зіткнення.

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"Дикий, зухвалий, як куля різкий"

Водій-іноземець кавказької зовнішності із номерами Російської Федерації зупинився посеред дороги й агресивно накинувся на іншого водія. Іноземець лише пред’явив якісь претензії й пішов назад у свою машину.

Автор допису у спільноті dtp.kiev.ua схарактеризував його так "Дикий, зухвалий, як куля різкий". Інші користувачі соцмережі дивуються нахабству іноземця, який розсікає українськими дорогами.

У Києві водій з російськими номерами ледь не скоїв ДТП: дивіться відео