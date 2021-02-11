Інцидент стався на вулиці Маяковського на Троєщині у Києві. Вдень 11 лютого невідомий потрапив у ДТП на Ravon R4, після чого залишив автівку та втік.

Як зазначили очевидці події, чоловік не впорався з керуванням під час виїзду з двору. Зробити це на невеличкій автівці в умовах сніжних заметів виявилося досить складною задачею.

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Спроби водія виїхати призвели до пошкодження машини.

Паркувався на дитячому майданчику та їздив тротуаром



Автівка постраждала через не зовсім сумлінного водія / Фото "Києва оперативного"

Мешканці будинку, у дворі яких була припаркована автівка компанії, що надає послуги каршерінгу, стверджують, що водій порушив низку правил дорожнього руху:

їздив пішохідною зоною;

припаркувався на території дитячого майданчика;

залишив авто на тротуарі після ДТП.

За попередніми даними, вже після того, як автівка застрягла в снігу, водій безліч разів намагався виїхати. Але натискання на педаль газу призвело до того, що у машини відлетів бампер.

Вже після аварії чоловік вийшов з машини та пішов геть.



Автівку з відірваним бампером залишили на місці аварії / Фото "Києва оперативного"