Ледве не влетів у зупинку: у Києві водій розбив прокатний Ford Mustang

Аварія з чималими матеріальними збитками сталася ввечері 21 квітня на Проспекті перемоги у Києві. Водій культового американського кабріолета Ford Mustang не впорався із керуванням та ледве не спричинив ДТП з постраждалими.

Чоловік, який перебував за кермом потужної автівки, невдало розігнався на мокрому асфальті, через що Ford протаранив залізні стовпчики та врізався у стовп освітлення.

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Внаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак ДТП сталася за кілька метрів від зупинки громадського транспорту.

Що відомо про ДТП за участю орендованого Ford Mustang

Аварія сталася близько 18:30 на проспекті Перемоги, коли водій набирав швидкість після виїзду на проїзну частину.

Судячи з відео інциденту, орендар кабріолета не впорався з керуванням задньопривідною автівкою на слизькій ділянці дороги.

Ford винесло з дороги.

Внаслідок зіткнення машини з бетонною перешкодою, Mustang залишився фактично без передньої частини. У автівки відлетіли фари та шматок бамперу, а капот зігнуло навпіл. Також у водія спрацювала подушка безпеки.

На місці події працювали патрульні поліцейські, які склали щодо водія протокол про порушення правил дорожнього руху. Чи була машина застрахована, невідомо.

Дивіться відео потужної аварії за участю Ford Mustang на проспекті Перемоги у Києві: