У Києві водій вбив пішохода: ударив його кулаком – відео

У Києві 19 лютого стався конфлікт між водієм Hyundai Sonata та пішоходом, схоже, що чоловіки посварились через те, хто кого мусив пропускати. Водій вискочив з автівки й завдав кілька ударів чоловікові – він впав на дорогу й помер.

Наразі невідомо, що стало фатальним – удар кулаком чи падіння. Водія вже затримали.

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Це сталось близько 15:00 на пішохідному переході на вулиці Городецького, біля театру Івана Франка. Лікарі, які прибули на місце нічим не змогли допомогти чоловіку. Судячи з відео він був п’яним.

Відео про цей інцидент опублікував заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Він також додав, що вбивцю вдалось затримати завдяки камерам спостереження.

Зазначалось, що водій не слов'янської національності. Це киянин, 1994 року народження.

У Києві водій вбив пішохода: дивіться відео

Затриманий водій Hyundai Sonata / Фото Нацполіції