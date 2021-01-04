У Києві водій Opel жорстко побив іншого водія через те, що той не уступив йому дорогу. Зі слів постраждалого, чоловік просто сказився, намагався залізти в чужу автівку, а потім витягнув того з салону й бив ногами.

Постраждалий водій під тиском агресивного колеги впав на землю й закрив голову руками, тому більшість ударів він отримав саме по руках, через що одну йому зламали. Про цей кричущий випадок пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

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Що відомо про інцидент

Все це відбулось на проспекті Перемоги, біля Парку Вернадського. Чоловік напав на іншого водія, бо той не поступився йому дорогою.

Я йому заперечив, сказавши, що він не правий в цій ситуації і в мене є запис на реєстраторі. Ця новина його розлютила і він почав кидатися на мене, а потім хотів залізти в мою машину (напевно, щоб забрати реєстратор), але машина була закрита,

– розповідає постраждалий.

"У мене зламана рука, зі зміщенням, потрібно ставити пластину. Орієнтовна сума за операцію 30 тисяч гривень", – наголосив чоловік, який став жертвою нападу.

Постраждалий вже звернувся у поліцію, але чоловік надії на копів не має, тому просить киян допомогти впізнати нападника.