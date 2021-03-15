На червоний смугою для транспорту: у Києві водій зібрав комбо порушень та влетів у поліцію

Низку порушень правил дорожнього руху здійснив водій Renault зранку 15 березня. Сталося це у Києві на вулиці Валерія Лобановського.

Внаслідок зухвалого нехтування ПДР легковик протаранив службову автівку поліції. За попередніми даними, під час зіткнення ніхто не постраждав.

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Через аварію на місці ДТП утворився величезний затор.

Що відомо про аварію за участю поліції у Києві

Зіткнення сталося близько 9:30 на проспекті Валерія Лобановського, 117.

SsangYong загону спецпризначення поліції повертав на базу, а у цей час смугою для громадського транспорту летів Renault.

Крім того, легковик їхав на червоний сигнал світлофору.

Оскільки травм через ДТП ніхто не зазнав, правоохоронці склали щодо чоловіка адмінпротокол щодо руху смугою громадського транспорту, ненадання переваги оперативному транспорту, а також порушення ПДР, яке призвело до ДТП.

Наразі на місці працюють патрульні, які з'ясовують всі обставини аварії.

Якщо провину водія "француза" визнає суд, йому загрожує штраф та, ймовірно, позбавлення прав.



Водій Renault не пропустив автівку поліції / Фото "Києва оперативного"