Як зазначили свідки події, для того, щоб птахи не потрапили у халепу, жителі столиці витратили власний час та допомогли їм перейти проїзну частину з дуже жвавим рухом.

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Для того, щоб качки безперешкодно дісталися потрібного їм боку дороги, рух Набережно-Рибальською вулицею довелося тимчасово зупинити.

Довели до Дніпра

Очевидці кажуть, що небайдужі водії зупинили автівки, як тільки побачили пташину сім'ю.

Чоловік та жінка вибігли з власних машин, після чого знаками показали іншим автовласникам зупинитися.

Коли ж дорогу можна було переходити, кияни допомогли качці зробити це.

Крім того, качці та її малюків не залишили на смузі громадського транспорту – їм ще допомогли дістатися до води. Для цього качку супроводжували майже 200 метрів до Дніпра.

Дивіться відео переходу качиної сім'ї через Набережно-Рибальську вулицю:

Нещодавно у житловому масиві Виноградар у Києві стався аналогічний випадок. Водії та перехожі, побачивши качку з каченятами, зупинили рух автівок та допомогли птахам дістатися до потрібної частини вулиці.