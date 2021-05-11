Через 6 смуг: у Києві водії допомогли перейти дорогу качці та каченятам – відео

11 травня 2021 , 08:11
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Джерело:

Київ оперативний

Черговий вкрай милий вчинок столичних водіїв стався зранку 11 травня на Подолі. Небайдужі автовласники допомогли качиній сім'ї дістатися до Дніпра.

Як зазначили свідки події, для того, щоб птахи не потрапили у халепу, жителі столиці витратили власний час та допомогли їм перейти проїзну частину з дуже жвавим рухом.

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Для того, щоб качки безперешкодно дісталися потрібного їм боку дороги, рух Набережно-Рибальською вулицею довелося тимчасово зупинити.

Довели до Дніпра

  • Очевидці кажуть, що небайдужі водії зупинили автівки, як тільки побачили пташину сім'ю.
  • Чоловік та жінка вибігли з власних машин, після чого знаками показали іншим автовласникам зупинитися. 
  • Коли ж дорогу можна було переходити, кияни допомогли качці зробити це.

Крім того, качці та її малюків не залишили на смузі громадського транспорту – їм ще допомогли дістатися до води. Для цього качку супроводжували майже 200 метрів до Дніпра.

Дивіться відео переходу качиної сім'ї через Набережно-Рибальську вулицю:

Нещодавно у житловому масиві Виноградар у Києві стався аналогічний випадок. Водії та перехожі, побачивши качку з каченятами, зупинили рух автівок та допомогли птахам дістатися до потрібної частини вулиці.
Автор: Олексій Чибісов