У Києві 26 березня на проспекті Бандери двоє водіїв влаштували розборки. Один з них дістав ніж та побіг у напрямку іншого, а другий підняв у гору пістолет та вистрелив у повітря.

Що стало причиною сварки наразі невідомо. Але у результаті розборок постраждав автомобіль Toyota – чоловіки зачепили його коли тікали. Читайте також У Києві таксист збив молоду дівчину, вона у важкому стані: фото Поліція оголосила план-перехват. Це сталось близько 11:20 на дорозі у бік станції метро "Почайна". Конфлікти на дорогах Києва Раніше у Києві стався інший конфлікт на дорозі – водій вдарив по обличчю пішохода, від удару кулаком він помер. Тоді поліція швидко знайшла вбивцю – ним виявився громадянин Азербайджану, який має право на постійне проживання в Україні. Зловмисника вдалось ідентифікувати й швидко затримати завдяки камерам спостереження.