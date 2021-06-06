Водійка, яка їхала в Mazda, одразу втекла з місця подій. Це сталось тоді, коли вона наближалась до регульованого пішохідного переходу.

Зверніть увагу Смертельна ДТП з подружжям на Закарпатті: двоє померли на місці

Деталі інциденту в Києві

Коли автомобіль поїхав з місця інциденту, постраждала звернулась до правоохоронних органів. Після цього поліцейські одразу почали шукати транспорт.

Утікачку знайшли через камери спостереження. За її словами, для неї такий інцидент був шоком. Як пояснила водійка, вона перебувала у стресі і не розуміла, як їй діяти у такій ситуації.

На жінку склали протокол за двома статтями: порушення правил дорожнього руху, що призвело до ДТП і залишення місця аварії.

Як діяти у такій ситуації

Правоохоронці нагадали, як діяти, якщо водій причетний до ДТП:

насамперед він повинен зупинити автомобіль чи будь-який інший свій транспорт та залишатись на місці аварії;

після цього треба увімкнути аварійну сигналізацію та встановити відповідний знак;

якщо є потерпілі, необхідно надати медичну допомогу;

і потім потрібно повідомити про інцидент правоохоронним органам.

Останні ДТП у столиці: коротко