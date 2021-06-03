Насправді ворони просто захищають своїх пташенят. Птахи вважають, що люди їм загрожують.
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Другий випадок за тиждень
Ймовірно, що таких випадків було й більше. Навіть авторка відео, яке розлетілось у соцмережах, каже, що це вже третій раз ворона нападає на жінку у цьому місці.
На кадрах видно, як дівчина тікає від птаха, який її переслідує.
У Києві ворона атакує жінок: відео
Перший випадок
У кінці травня аналогічна ситуація трапилась у центрі столиці – на вулиці Саксаганського дві ворони атакували чоловіка. Перехожий змушений був тікати від пернатих.
Ворони атакують людину у Києві / Скриншот
Захищають пташенят
Зоопсихолог Сергій Клочко пояснив, що у цих місцях, де стались напади ворон, є їхні пташенята. Пернаті вважають, що люди загрожують їм й просто намагаються захистити свій виводок.
Експерт заспокоїв – через місяць, коли пташенята стануть самостійними, ворони не будуть такими агресивними.
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Що робити, якщо атакує ворона
- Не варто махати руками, кричати та відбиватися. Це лише розлютить ворону ще більше.
- Потрібно закрити руками або речами голову й просто тікати якомога далі.
- Не варто чіпати пташенят.
- За можливості варто обходити ділянку з воронами.