Насправді ворони просто захищають своїх пташенят. Птахи вважають, що люди їм загрожують.

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Другий випадок за тиждень

Ймовірно, що таких випадків було й більше. Навіть авторка відео, яке розлетілось у соцмережах, каже, що це вже третій раз ворона нападає на жінку у цьому місці.

На кадрах видно, як дівчина тікає від птаха, який її переслідує.

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Перший випадок

У кінці травня аналогічна ситуація трапилась у центрі столиці – на вулиці Саксаганського дві ворони атакували чоловіка. Перехожий змушений був тікати від пернатих.

Ворони атакують людину у Києві / Скриншот

Захищають пташенят

Зоопсихолог Сергій Клочко пояснив, що у цих місцях, де стались напади ворон, є їхні пташенята. Пернаті вважають, що люди загрожують їм й просто намагаються захистити свій виводок.

Експерт заспокоїв – через місяць, коли пташенята стануть самостійними, ворони не будуть такими агресивними.

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