Нирка запрацювала одразу ж на операційному столі. Складну операцію здійснили 6 травня у Київському міському центрі нефрології та діалізу. Вона тривала 3 години.

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Про донора

Донором для реципієнта став 57-річний чоловік, який потрапив до лікарні з діагнозом "гострий геморагічний інсульт". На жаль, усі спроби його врятувати були марними. Консиліум лікарів діагностував у пацієнта смерть мозку, а дружина дала згоду на донорство.

Про реципієнта

Ним став 40-річний киянин. Нирки чоловіка повністю втратили свою функцію у 2016 році. Відтоді чоловік перебував на гемодіалізі – тричі на тиждень змушений був ходити на цю процедуру. Два місяці тому пацієнт став на "лист очікування" нового органу.

Які прогнози

Лікарі зазначають, що після такої складної операції важко давати прогнози, бо на пацієнта ще чекає тривалий процес відновлення. Проте через тиждень можна стверджувати – стан пацієнта стабільний, пише на своїй сторінці у фейсбуці заступник голови КМДА Микола Поворозник.