У Києві вперше в Україні встановили нові дорожні знаки: фото

На столичних дорогах з 25 січня з'явилися нові знаки, які попереджають водіїв про зміну дорожнього покриття.

Джерело: КМДА.

Раніше ці знаки існували лише у правилах дорожнього руху, але їх ніде не встановлювали.

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Тепер, якщо автомобілісти звертатимуть на них увагу, проїзд деякими вулицями столиці буде більш безпечним.

Де у Києві встановили нові дорожні знаки

Згідно з правилами дорожнього руху, знаки 1.40 "Зміна покриття", які з'явилися у столиці, попереджають водіїв про необхідність зниження швидкості та можливість втрати контролю над автомобілем через різні показники зчеплення.

Ці знаки вже встановили:

на Подільському узвозі;

вулиці Богомольця;

вулиці Шовковичній;

вулиці Великій Васильківській.



Знаки, які попереджають про початок дороги з іншим або гіршим покриттям / Ілюстрація vodiy.ua