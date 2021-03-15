Продавав вкрадені кущі квітковим магазинам: у Києві впіймали серійного злодія

У Києві впіймали серійного викрадача кущів. Він продавав награбоване квітковим магазинам.

Ранок понеділка розпочався з чергового розпачу, пишуть на сторінці КП УЗН Дніпровського району. В парку "Перемога", що у Дніпровському районі столиці впіймали викрадача кущів.

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Комунальники запевняють, що він це робить не вперше, а кущі відносить у квіткові магазини, де їх купують для подальшого перепродажу.

Ці викрадені кущі він продає у квіткові крамниці по вулиці Малишка та Попудренка,

– йдеться у повідомленні УЗН.

Поліція відмовляється відкривати справу

Також працівники підприємства підкреслюють, що поліція відмовляється відкривати кримінальну справу по даному злочину.

Тому зробимо відомими не лише людину яка краде кущі, а й квіткові крамниці, які купують у нього їх для подальшого використання у букетах,

– пишуть комунальники.