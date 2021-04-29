Вже не пох*й: у Києві впіймали тих, хто курив у метро під час локдауну

У Києві поліцейські знайшли молодих людей, які пробралися у метро під час локдауну й в порожньому вагоні курили сигарети. Свою витівку вони зняли на відео та виклали в інстаграмі.

Поведінка дівчини та її друга обурила киян – відео такого нахабства розлетілось соцмережами. Авторка контенту не приховувала того, що зробила це заради "слави", мовляв, я стала популярною за один день.

Ми про це писали У метро Києва підлітки нахабно курили цигарки та хизувалися цим у соцмережах: відео

Сумнівна популярність

Вона навіть закликала своїх підписників до подібного хуліганства та відверто зізнавалась, що їй пох*й на те, що про це думають інші люди.

Такий образ дівчина обрала для пояснення свого вчинку / Скриншот з інстаграму

Все-таки розкаялись

Після того, як 21-річну блогерку впіймала поліція, то дівчина заспівала іншу пісню – вона вибачилась й пообіцяла більше так не робити. Те саме зробив її "спільник" 24-річний киянин.

Він сказав, що був п’яним, тому так вчинив. Хлопець теж розкаявся й засудив свою поведінку. Але від відповідальності це не звільняє – за порушення карантину та дрібне хуліганство молоді люди заплатять штраф – від 170 до 225 гривень, це 3 – 4 пачки сигарет.

У Києві впіймали тих, хто курив у метро під час локдауну: дивіться відео

До речі, поліція знайшла цих дрібних хуліганів-блогерів з допомогою камер відеоспостереження. Правоохоронці прослідкували за їх рухом після виходу з метро.