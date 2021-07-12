Сталося усе у подвір'ї на вулиці Привітній. Екіпаж патрульних отримав виклик від матері постраждалої дівчинки.

Жахливий випадок 7 дітей їхали в багажнику: 16 людей у легковику потрапили в смертельну ДТП біля Борисполя

Як врятували дівчинку, що ледь не потонула

2-річна дівчинка впала у басейн: там її і знайшла мати. Побачивши непритомну дитину, жінка у розпачі подзвонила в екстрені служби та повідомила, що донька втопилася.



Коли двоє патрульних прибули на виклик, дівчинка вже лежала на траві, а мати надавала їй допомогу. Найголовніше – дитина була жива.

Як патрульні рятували дівчинку, що ледь не потонула у басейні: дивіться відео

Патрульні негайно кинулися до неї, впевнилися у прохідності дихальних шляхів й у тому, що вона почала дихати. Далі поклали дитину у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками.



На виклик прибув ще один екіпаж патрульних. Вони заспокоювали матір дівчинки та маленького брата, які були у шоці. Згодом приїхали медики, які ухвалили рішення: дитину потрібно негайно шпиталізувати.

Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних привезли до лікарні. З дитиною на ім'я Маргарита все гаразд. Патрульні побажали їй швидшого одужання.



Два екіпажі патрульних, які врятували дитину / Скриншот з відео

Зверніть увагу! Рятувальники заявили, що лише за 1 день у воді померли 32 людини, з них 5 дітей. Загалом від початку липня 2021 року на водоймах потонули 124 українці. Цей показник вже перевищив тогорічну липневу статистику.