"Зайчику, дихай": у Києві врятували 2-річну дівчинку, яка ледь не потонула в басейні
Джерело:патрульна поліція Києва
Маленька дитина у Києві ледь не загинула, захлинувшись водою з басейну. Дівчинку врятували патрульні, які оперативно "відкачали" малу і шпиталізували у лікарню.
Сталося усе у подвір'ї на вулиці Привітній. Екіпаж патрульних отримав виклик від матері постраждалої дівчинки.
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Як врятували дівчинку, що ледь не потонула
2-річна дівчинка впала у басейн: там її і знайшла мати. Побачивши непритомну дитину, жінка у розпачі подзвонила в екстрені служби та повідомила, що донька втопилася.
Коли двоє патрульних прибули на виклик, дівчинка вже лежала на траві, а мати надавала їй допомогу. Найголовніше – дитина була жива.
Як патрульні рятували дівчинку, що ледь не потонула у басейні: дивіться відео
Патрульні негайно кинулися до неї, впевнилися у прохідності дихальних шляхів й у тому, що вона почала дихати. Далі поклали дитину у стабільне бокове положення та зігрівали рушниками.
На виклик прибув ще один екіпаж патрульних. Вони заспокоювали матір дівчинки та маленького брата, які були у шоці. Згодом приїхали медики, які ухвалили рішення: дитину потрібно негайно шпиталізувати.
Дівчинку у супроводі одного з екіпажів патрульних привезли до лікарні. З дитиною на ім'я Маргарита все гаразд. Патрульні побажали їй швидшого одужання.
Два екіпажі патрульних, які врятували дитину / Скриншот з відео