У столиці України громадяни зібралися для вшанування пам'яті Михайла Жизневського. Білорус був учасником Революції Гідності.

Джерело: 24 канал

Жизневського вбили на Майдані 22 січня 2014 року, він загинув від кулі "Беркуту".

До теми Йому могло виповнитись 32: у Києві пройшов марш пам'яті загиблого Михайла Жизневського

У пам'ять про героя у Києві відбувся Марш пам'яті. Попередньо Марш запланували з 16:00 до 16:40, перед його початком громадяни зібралися на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі.

Люди, які зібралися на Михайлівській площі, принесли з собою плакати й на підтримку білоруського народу.

Біля пам'ятника княгині Ользі зібралися на Марш пам'яті: відео Анни Брикової, 24 канал

Зібрання на Михайлівські площі: відео Анни Брикової, 24 канал

Жителі столиці пройшли від Михайлівської площі до народного меморіалу Жизневському. Містяни крокували з біло-червоно-білими прапорами.

Мешканці столиці вирушили з Михайлівської площі: відео Анни Брикової, 24 канал

У Києві відбувся Марш пам'яті Жизневського: відео Анни Брикової, 24 канал

Зверніть увагу! 22 січня 2021 року Михайлу могло б виповнитись 32 роки. Того дня у Києві приблизно 200 людей з прапорами України та Білорусі прямували з Михайлівської площі до меморіалу Жизневському. Там відбулось покладання квітів та віче.

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