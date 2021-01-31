У Києві вшанували пам'ять Жизневського – білоруса, який загинув на Майдані
У столиці України громадяни зібралися для вшанування пам'яті Михайла Жизневського. Білорус був учасником Революції Гідності.
Джерело: 24 канал
Жизневського вбили на Майдані 22 січня 2014 року, він загинув від кулі "Беркуту".
До теми Йому могло виповнитись 32: у Києві пройшов марш пам'яті загиблого Михайла Жизневського
У пам'ять про героя у Києві відбувся Марш пам'яті. Попередньо Марш запланували з 16:00 до 16:40, перед його початком громадяни зібралися на Михайлівській площі біля пам'ятника княгині Ользі.
Люди, які зібралися на Михайлівській площі, принесли з собою плакати й на підтримку білоруського народу.
Біля пам'ятника княгині Ользі зібралися на Марш пам'яті: відео Анни Брикової, 24 канал
Зібрання на Михайлівські площі: відео Анни Брикової, 24 канал
Жителі столиці пройшли від Михайлівської площі до народного меморіалу Жизневському. Містяни крокували з біло-червоно-білими прапорами.
Мешканці столиці вирушили з Михайлівської площі: відео Анни Брикової, 24 канал
У Києві відбувся Марш пам'яті Жизневського: відео Анни Брикової, 24 канал
Що відомо про Михайла Жизневського
- Білорус Михайло Жизневський брав участь у Євромайдані з перших днів. Водночас він входив до Самооборони Майдану, брав участь в охороні об'єктів Майдану, чергував у наметах.
- Його вважали одним з найактивніших на Євромайдані – останні 7 років Жизневський жив в Україні, адже його переслідувала білоруська влада.
- Активіст загинув біля стадіону "Динамо" на вулиці Грушевського. Його батько висловив сумнів щодо того, що винних в убивстві знайдуть та покарають.
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