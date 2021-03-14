У Києві вшанували українських добровольців: фото
У Києві 14 березня відбулися урочистості до Дня українського добровольця. У заході взяли участь українські ветерани.
Джерело:Київська міська рада
Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника добровольцю. Також вшанували пам'ять загиблих молитвою.
Важливо Як в Україні відзначають День добровольця: фото, відео
Як пройшов захід у Києві
Заступниця голови КМДА Марина Хонда вручила добровольцям подяки від мера Києва Віталія Кличка.
Добровольці стали початком добровольчого руху, який у найскладніші часи зупинив агресора...Я щиро дякую ветеранам, які прийняли на себе перший удар і з гідністю вистояли. І світла пам’ять загиблим героям, адже вони живі, доки ми їх пам’ятаємо,
– наголосила чиновниця.
За словами Хонди, загалом у складі добровольчих батальйонів були близько 3200 киян.
Відзначення Дня добровольця у Києві / Фото КМДА:
День добровольця в Україні: що треба знати
- Президент Володимир Зеленський відзначив українських добровольців нагородами. Він нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня 67 захисників, серед них 64 – посмертно.
- Інші політики та відомі українці також привітали добровольців.
- По всій Україні воїнів вшанували маршами, покладанням квітів та концертами.
День добровольця в Україні, дивіться відео:
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