У Києві вшанували українських добровольців: фото

14 березня 2021 , 18:59
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Джерело:

Київська міська рада

У Києві 14 березня відбулися урочистості до Дня українського добровольця. У заході взяли участь українські ветерани.

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника добровольцю. Також вшанували пам'ять загиблих молитвою.

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Як пройшов захід у Києві

Заступниця голови КМДА Марина Хонда вручила добровольцям подяки від мера Києва Віталія Кличка.

Добровольці стали початком добровольчого руху, який у найскладніші часи зупинив агресора...Я щиро дякую ветеранам, які прийняли на себе перший удар і з гідністю вистояли. І світла пам’ять загиблим героям, адже вони живі, доки ми їх пам’ятаємо,
– наголосила чиновниця.

За словами Хонди, загалом у складі добровольчих батальйонів були близько 3200 киян.

Відзначення Дня добровольця у Києві / Фото КМДА:

День добровольця в Україні: що треба знати

День добровольця в Україні, дивіться відео: