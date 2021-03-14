У Києві вшанували українських добровольців: фото

Учасники заходу поклали квіти до пам’ятника добровольцю. Також вшанували пам'ять загиблих молитвою.

Важливо Як в Україні відзначають День добровольця: фото, відео

Як пройшов захід у Києві

Заступниця голови КМДА Марина Хонда вручила добровольцям подяки від мера Києва Віталія Кличка.

Добровольці стали початком добровольчого руху, який у найскладніші часи зупинив агресора...Я щиро дякую ветеранам, які прийняли на себе перший удар і з гідністю вистояли. І світла пам’ять загиблим героям, адже вони живі, доки ми їх пам’ятаємо,

– наголосила чиновниця.

За словами Хонди, загалом у складі добровольчих батальйонів були близько 3200 киян.

Відзначення Дня добровольця у Києві / Фото КМДА:

День добровольця в Україні: що треба знати

Президент Володимир Зеленський відзначив українських добровольців нагородами. Він нагородив орденом "За мужність" ІІІ ступеня 67 захисників, серед них 64 – посмертно.

Інші політики та відомі українці також привітали добровольців.

По всій Україні воїнів вшанували маршами, покладанням квітів та концертами.

День добровольця в Україні, дивіться відео: