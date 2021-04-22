Вкрай жорстка аварія, в якій дивом ніхто не постраждав, сталася на Броварському проспекті у Києві ввечері 21 квітня. Водій старенької автівки вітчизняного виробництва примудрився перекинути легковик.

Як з'ясували правоохоронці, водій "ЗАЗ Славута" перебував за кермом у дуже нетверезому стані. Поруч із ним на пасажирському сидінні перебував п'яний чоловік.

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На місці події працювали медики швидкої. Але їх допомога нікому не знадобилася.

17 тисяч штрафу



"Славута" зазнала серйозних пошкоджень / Фото dtp.kiev.ua

Під час руху водій легковика не впорався із керуванням, через що машина перевернулася.

Автівка зазнала нищівних пошкоджень, однак чоловіки відбулися лише дрібними подряпинами.

Поліцейським та свідкам події власник "Славути" пояснив, що перед поїздкою він із другом випили на двох пляшку горілки.

Перевірка водія на стан алкогольного сп'яніння показала 2,05 проміле алкоголю в його крові.

Після ДТП водій поводився так, ніби нічого не трапилося. Він запалив сигару та розповідав про події, які передували аварії.

Через нетверезе водіння щодо власника машини склали протокол. Якщо суд визнає чоловіка винуватцем ДТП, яку він здійснив через керування машиною після випитої горілки, йому загрожує чималий штраф. Загалом його можуть покарати на 17 340 гривень, а також позбавити прав на рік.



Люди в легковику дивом вижили / Фото dtp.kiev.ua