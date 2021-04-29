У Києві вщент згоріла маршрутка: вражаючі відео пожежі на проспекті Правди

У Києві в обід 29 квітня повністю згорів автобус. Його гасили приблизно пів години, однак залишився лише обгорілий кузов. У мережі опублікували одразу кілька відео цього моменту.

Це трапилось біля будинку №66 на Проспекті Правди приблизно о 13:44. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

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Автобус, який згорів на проспекті Правди в Києві / Фото ДСНС Києва

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Автобус горів неподалік від тротуару. На відео з місця події видно, що з транспорту йшов густий чорний дим.



Пожежник гасить автобус на проспекті Правди / Фото ДСНС Києва

До гасіння залучили 15 надзвичайників. Вони використовували 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки



Спалений корпус автобуса / Фото ДСНС Києва

Наразі встановлюють причину загоряння. Поліція поки ніяк не коментувала цю подію.

Пожежа київської маршрутки: відео телеграм-каналу "Київ Оперативний"