Це єдиний проєкт з України серед 59, що отримав грант від організаторів фестивалю Burning Man. Інсталяція розмірами 3 на 3 й на 12 метрів готувалася для участі в цьогорічному заході в США, проте через пандемію його скасували.

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Що символізує інсталяція

Це величезний чоловік, який пливе. Інсталяція символізує силу, яка здатна подолати будь-які перешкоди.

Кожен день ми робимо вибір. Рухаємося, підтримуємо себе на плаву, іноді йдемо на дно. Залишатися там або продовжувати рухатися далі – виключно наш вибір. Ми так влаштовані, що постійно намагаємося плисти, знайти берег або новий горизонт,

– описують ідею проєкту організатори.

Інсталяцію вирішили встановити цього року у Києві. Проєкт називається Merman. Його можна буде побачити біля Арки до 12 липня.

У 2022 році Merman точно потрапить на фестиваль Burning Man.

Що відомо про цей фестиваль

Burning Man – це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва, що відбувається в США, штат Невада, в пустелі Блек-Рок. Під час фестивалю спалюють величезну дерев'яну статую людини, тому його так й називають – "палаючий чоловік".