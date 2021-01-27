У Києві апеляційний суд 27 січня став на сторону КМДА й залишив вулицю Сагайдачного та Контрактову площу пішохідними. Раніше протилежне рішення ухвалив сумнозвісний Окружний адмінсуд.

Джерело: КМДА

Скаргу на це рішення подали юристи київської адміністрації.

Читайте також У Києві наразі не будуть підвищувати вартість проїзду у транспорті

Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу виконавчого органу Київської міської ради та залишив чинним розпорядження, яким впроваджено пішохідну зону на Контрактовій площі та на вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Андріївської,

— йдеться у повідомленні.

Пішохідна зона на Контрактовій площі та вулиці Сагайдачного була запроваджена у 2017 році.

У травні 2020 року Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов кількох громадян та скасував це рішення.