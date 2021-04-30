Нову схему руху запровадили, щоб припинити хаотичне паркування, яке заважало проїзду спецтранспорту та приватних автомобілів. В КМДА обіцяють, що такі нові обмежувачі з'являтимуться повсюди, де існують проблеми зі стихійним паркуванням.

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Позбавили Костьольну від заторів

На Костьольній встановили 77 делініаторів, які розділили смуги руху. Тепер лишити авто на проїжджій частині неможливо.

Також від порушників правил паркування захистили острівець безпеки навпроти Кафедрального собору святого Олександра. Там встановили 52 делініатори – буде краще видний пішохідний перехід.

Ми позбавили Костьольну від заторів. Щодо цієї вулиці було найбільше скарг від місцевих жителів та автомобілістів, але ми дивимося на ситуацію більш комплексно. Ми аналізуємо стан дорожнього трафіку в Києві й шукаємо оптимальні рішення кожного дня,

– розповів заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Він також повідомив, що для безпеки пішоходів на тротуарах будуть встановлені антипаркувальні засоби.

У Києві на вулиці Костьольній встановили нові обмежувачі: дивіться фото

Фото: КМДА

В столиці запустять автоматичну систему фіксації порушень правил паркування

Автоматична система фіксації порушень правил паркування розпочне працювати після послаблення суворих обмежень у столиці. Програма зручна як для роботи інспекторів, так і для автовласників.

Зокрема, у ній є інтерактивна карта парковок столиці, сервіси сплати за паркування та сплати штрафів за порушення його правил.