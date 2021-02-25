У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови
У Києві 25 лютого в Голосіївському районі – вулиця Ямська під час мітингу проти забудови під’їхав мікроавтобус. З нього почали стріляти.
Джерело:24 канал
Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах, не пояснюючи суті, але на відео чутні постріли й видно як бігають люди навколо автобуса.
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В поліції наразі не повідомили деталей. У коментарі для сайту 24 каналу – лише сказали, що наразі з’ясовують ситуацію.
Відомо лише те, що це вулиця Ямська. Там нібито ведеться незаконне будівництво. На мітингу зібралося близько 30 осіб – вони виступають проти забудови.
Як кажуть свідки, до мітингувальників під'їхав Mercedes-sprinter. З нього вискочили невідомі і відкрили стрілянину. Після цього машина швидко зникла. У місті введено план "Перехоплення".
Наразі невідомо чи хтось постраждав.
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