У Києві на вулиці Ямській стріляли з автобусу: там був мітинг проти забудови

У Києві 25 лютого в Голосіївському районі – вулиця Ямська під час мітингу проти забудови під’їхав мікроавтобус. З нього почали стріляти.

Відео опублікували у місцевих телеграм-каналах, не пояснюючи суті, але на відео чутні постріли й видно як бігають люди навколо автобуса.

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В поліції наразі не повідомили деталей. У коментарі для сайту 24 каналу – лише сказали, що наразі з’ясовують ситуацію.

Відомо лише те, що це вулиця Ямська. Там нібито ведеться незаконне будівництво. На мітингу зібралося близько 30 осіб – вони виступають проти забудови.



Як кажуть свідки, до мітингувальників під'їхав Mercedes-sprinter. З нього вискочили невідомі і відкрили стрілянину. Після цього машина швидко зникла. У місті введено план "Перехоплення".

Наразі невідомо чи хтось постраждав.