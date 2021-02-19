У Києві на вулиці Янки Купали з’явився гігантський сніговий кіт: фото

У Києві на Чоколівці з’явився гігантський сніговий кіт з QR-кодом. Його зробили, аби привернути увагу до безпритульних тварин та допомогти їм пережити зиму.

Скульптура висотою приблизно 1 метр. Її зліпили зі снігу й облили водою, щоб сніг затвердів на морозі й котик був міцнішим.

Читайте також Сам удома: кіт, який плаче на камеру, став зіркою інтернету – зворушливе відео

Знайти снігового котика можна на вулиці Янки Купали на масиві Чоколівка. Мешканці залюбки фотографуються з котом.

У сніжного кота є місія

На його лапі кота є табличка з QR-кодом, в якому зашифровано посилання на Facebook-спільноту "КотоВасія", в якій люди допомагають безпритульним хвостатим, переважно – котикам.

У Києві на вулиці Янки Купали з’явився гігантський сніговий кіт: дивіться фото