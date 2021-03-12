У Києві вулицями ходив безголовий пішохід у червоному пальті: відео

У Києві 11 березня центральними вулицями ходив пішохід без голови у червоному пальті. Такий перфоманс привернув увагу людей.

Незвичний перехожий був помічений на Пейзажній алеї, а також в центрі столиці. Його бачило багато киян – вони припускають, що це була вистава, хоча ніхто й не знає її мету.

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Шинель заглядала у вікна

Очевидці зазначають, що шинель заглядала у вікна будинків і спокійно переходила світлофори на зелений, разом з іншими пішоходами.

Скриншот сторіз інстраграму

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У коментарях люди жартують, мовляв, загадкова шинель порушила карантинний режим – була без маски. Хтось її назвав "вершником без голови, який втратив коня" та "працівником, який займається реконструкцією Пейзажки".

У Києві вулицями ходив безголовий пішохід: дивіться відео

Відео сайту "Інформатор"