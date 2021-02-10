Громадський транспорт рухається не за графіком: у Києві ввели оперативне положення

У Києві 10 лютого ввели оперативне положення на всі види громадського транспорту у зв'язку з складними погодними умовами. Громадський транспорт рухається без дотримання графіку.

У столиці знову сніговий колапс – на роботу важко добратися не тільки громадським транспортом, а й власними автівками. На київських дорогах утворились величезні затори.

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Втім, влада, у такій ситуації, все таки радить віддавати перевагу саме комунальному транспорту.

Мер Віталій Кличко на початку тижня закликав киян не користуватися машинами, якщо є така можливість.

Зима не відступає

У Києві 10 лютого синоптики прогнозують морози. Температура повітря опуститься до -3...-5 градусів морозу. На дорогах ожеледиця.

Комунальники працюють цілодобово, але не встигають боротися зі стихією – поки чистять одну вулицю – іншу засипає знову.