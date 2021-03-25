У Києві на території Дарницького та Святошинського районів ввели ще один карантин – через факти сказу тварин. Від небезпечної хвороби померло одне цуценя та лисиця.

Один чоловік у січні привіз із Вінницької області 2 цуциків – їм було по 3 місяці. 9 березня одне з них почало кусатися й власник собаки поніс його до ветеринарів – вони встановили, що це сказ. Наступного дня цуценя померло.

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Сказ тварин

Це сталось у Дарницькому районі столиці. А 15 березня у Святошинському районі на подвір’я приватного будинку забігла неадекватна лисиця, яка поводилась дуже агресивно – її забрали ветеринари й також встановили, що тварина сказилась. Вона також померла на наступний день.

Обмеження

Через ці випадки київська Держпродспоживслужба вирішила ввести карантин у цих районах. Обмеження діють у Дарницькому районі у межах таких вулиць:

Єлизавети Чавдар

Софії Русової

Бориса Гмирі

Проспекту Миколи Бажана

У Святошинському районі у межах таких вулиць:

Михайла Чалого

Костянтина Герасименка

Брест-Литовського шосе

В службі не уточнили які саме обмеження вводяться, але очевидно, що всі власники тварин у цих районах мусять узяти до уваги таку інформацію та провести вакцинацію від сказу.

Безкоштовного вакцинувати тварину в Києві можна у Відділі по боротьбі зі сказом тварин Об`єднання ветеринарної медицини в м. Києві щоденно у робочі дні з 10 до 15 години. Адреса: Волинська, 12, окремий вхід.

Небезпека для людей

Ця хвороба передається між тваринами та переходить на людей, яких вони покусали або просто контактували з ними. Інфікованій людині потрібна негайна госпіталізація.