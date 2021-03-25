У Києві ввели ще один карантин: показились тварини

Джерело:Держпродспоживслужба
У Києві на території Дарницького та Святошинського районів ввели ще один карантин – через факти сказу тварин. Від небезпечної хвороби померло одне цуценя та лисиця.
Один чоловік у січні привіз із Вінницької області 2 цуциків – їм було по 3 місяці. 9 березня одне з них почало кусатися й власник собаки поніс його до ветеринарів – вони встановили, що це сказ. Наступного дня цуценя померло.
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Це сталось у Дарницькому районі столиці. А 15 березня у Святошинському районі на подвір’я приватного будинку забігла неадекватна лисиця, яка поводилась дуже агресивно – її забрали ветеринари й також встановили, що тварина сказилась. Вона також померла на наступний день.
Через ці випадки київська Держпродспоживслужба вирішила ввести карантин у цих районах. Обмеження діють у Дарницькому районі у межах таких вулиць:
У Святошинському районі у межах таких вулиць:
В службі не уточнили які саме обмеження вводяться, але очевидно, що всі власники тварин у цих районах мусять узяти до уваги таку інформацію та провести вакцинацію від сказу.
Ця хвороба передається між тваринами та переходить на людей, яких вони покусали або просто контактували з ними. Інфікованій людині потрібна негайна госпіталізація.