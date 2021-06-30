Обмежать максимальну швидкість: у Києві вводять нові правила для електросамокатів

Перші шеренгові самокати в Україні з'явилися ще у 2019 році. Зараз їх лише в Києві – близько 4 тисяч, ще 3 тисячі можуть з'явитися вже до кінця року. Але основна проблема в тому що вони й досі визначені як вид транспорту.

До того ж немає чітких правил і контролю за тим, хто саме та як може користуватися самокатами. Кермувальники кидають їх посеред тротуарів та ганяють на високих швидкостях з-поміж пішоходів й машин, часто створюючи аварійні ситуації.

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Рада досі не прийняла необхідний законопроєкт

У стінах Верховної Ради лежить необхідний законопроєкт, який мав би врегулювати цю сферу. Але розглядати його нардепи не квапляться. Тому нині за це взялась місцева влада.

У Києві з шерінговими компаніями підписали меморандум. Заступник голови КМДА з самоврядних повноважень Констянтин Усов розповів, у документі мовиться про:

зменшення швидкості;

запровадження заборон їздити в особливо інтенсивних пішохідних зонах;

про обов'язкове страхування і клієнта, і третіх осіб, якщо вони постраждали.

Шерінговим компаніям не вистачає чітких правил від держави

Наразі Київ робить лише перші кроки, аби хоч якось припинити безлад з електросамокатами в місті. Але скаржаться й гравці цього ринку.

Адже чіткі правила на рівні держави змогли б зменшити травмування їхніх клієнтів. Тому нині багато залежить не лише від компаній, а й від свідомості самих користувачів.

Зараз ми будемо впроваджувати таку тестову опцію, коли на самокати буде нанесено ідентифікаційний номер, великими цифрами й літерами. Якщо хтось зі сторони побачить якісь порушення, зможе нам повідомити, аби ми вже точно заблокували такого користувача,

– пояснив керівник з розвитку шерінгу Bolt в Україні Антон Милка.

Водночас чиновники в КМДА сподіваються. що обмеження швидкості до 20 кілометрів на годину має зменшити кількість травмованих клієнтів. Утім поки що ситуація не надто змінилася. Адже формально жодної відповідальності за порушення правил, яких у законах не існує, немає.