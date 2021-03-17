У Києві вже 18 березня можуть посилити карантин

У Києві вже 18 березня можуть ухвалити рішення про посилення карантинних обмежень. Це обговорять вранці на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС.

Про це ЗМІ повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко. Засідання комісії скликали на вимогу мера столиці Віталія Кличка.

До теми Час іде на дні, – Кличко про червону зону в Києві

Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті,

– сказав Бондаренко.

Через кілька днів місць у лікарнях може не вистачати

Бондаренко наголосив, що це не зазначатиме, що Київ перейшов у червону зону. Проте ситуація у столиці дуже складна: адже в лікарнях з COVID-19 перебувають 3,5 тисячі особи, з яких 71% – у важкому стані. Через кілька днів ліжкомісць може не вистачити взагалі.

З огляду на те, що через пів року не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні Укрзалізниці, національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження,

– наголосив секретар Київради.

Кличко заявив, що Київ прямує до червоної зони

Раніше про важку ситуацію з коронавірусом у столиці повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він наголосив, що Київ неминуче прямує до червоної зони. За словами мера, це може статись вже за тиждень.