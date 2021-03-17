У Києві вже 18 березня можуть посилити карантин

Джерело:"РБК-Україна"
У Києві вже 18 березня можуть ухвалити рішення про посилення карантинних обмежень. Це обговорять вранці на засіданні міської комісії з ТЕБ та НС.
Про це ЗМІ повідомив секретар Київради Володимир Бондаренко. Засідання комісії скликали на вимогу мера столиці Віталія Кличка.
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Ми чекаємо від головного управління Держспоживслужби і департаменту охорони здоров'я пропозицій щодо посилення протиепідемічних обмежень. І завтра о 10 годині на засіданні вони будуть розглянуті,
– сказав Бондаренко.
Бондаренко наголосив, що це не зазначатиме, що Київ перейшов у червону зону. Проте ситуація у столиці дуже складна: адже в лікарнях з COVID-19 перебувають 3,5 тисячі особи, з яких 71% – у важкому стані. Через кілька днів ліжкомісць може не вистачити взагалі.
З огляду на те, що через пів року не виконано обіцянку про задіювання лікарень Національної академії медичних наук, відомчої лікарні Укрзалізниці, національних лікарень, на жаль, у Києва не залишається іншого виходу, як посилювати обмеження,
– наголосив секретар Київради.
Раніше про важку ситуацію з коронавірусом у столиці повідомив і міський голова Віталій Кличко. Він наголосив, що Київ неминуче прямує до червоної зони. За словами мера, це може статись вже за тиждень.