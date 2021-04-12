У Києві зацвіли перші магнолії. Їх можна побачити у ботанічному саду імені Фоміна на вулиці Симона Петлюри, 1.

Саме у цьому саду зібрано найбільшу колекцію магнолій. Тут висаджено 65 видів з 240, що існують у природі. В цьому саду росте майже три сотні кущів магнолії.

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Перші магнолії

Кияни полюбляють цю подію й із задоволенням відвідують сад, фотографуються на тлі квітучих дерев.

Наразы на локації цвіте всього два дерева. Решта розквітне незабаром.

До речі, вхід в ботанічний сад – безкоштовний.

У Києві вже зацвіли перші магнолії: дивіться фото

Світлини належать сайту "Інформатор"

Як добратися

Сад розташований біля станції метро "Університет". У неї лише один вихід, тож праворуч від виходу є вхід у сад. Окрім цього, у сад можна зайти зі сторони червоного корпусу університету імені Шевченка.

Ботанічний сад імені Фоміна в Києві / Карта Google