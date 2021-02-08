З початку доби до 18:00 у Києві патрульні поліцейські зафіксували 248 аварій. Насправді ДТП було значно більше, але не всі водії повідомляли про них правоохоронцям.

Інспектори патрульної поліції з самого початку снігопадів працюють у посиленому режимі, оскільки кількість ДТП при погіршених погодних умовах збільшилася у кілька разів.

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Правоохоронці намагаються опрацьовувати аварії якомога швидше, щоб відновити рух на ділянках та зменшити рівень заторів.

Тим не менш, хоча б якимось чином серйозно вплинути на кількість корок патрульні не можуть.

Дивіться відео ДТП на перехресті вулиць Джона Маккейна та Академіка Філатова​:

Комунальники працюють

Наразі на дорогах Києва перебуває 450 одиниць снігоприбиральної техніки.

Понад 60 бригад прибирають сніг вручну, а також обробляють тротуари та дороги.

Втім, через потужний снігопад, який не припиняється вже майже добу, посилена діяльність комунальників сходить нанівець.

Менше аварій з постраждалими

Як і завжди під час погіршених погодних умов у Києві сталося менше аварій, в яких травмувалися люди. Так стається через те, що водії їздять із меншою швидкістю, аніж зазвичай.

Дивіться відео ДТП на Північному мосту:

Втім, стаються й ДТП із постраждалими. Наприклад, на проспекті Перемоги зранку водій Cherry розігнався до величезної для такої погоди швидкості. Не впоравшись із керуванням, він влетів у відбійник.

Дивіться відео ДТП На проспекті Перемоги у Києві: