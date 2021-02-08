Через снігопади та ожеледицю: у Києві за день сталося майже 250 ДТП – відео

Джерело:Патрульна поліція Києва
З початку доби до 18:00 у Києві патрульні поліцейські зафіксували 248 аварій. Насправді ДТП було значно більше, але не всі водії повідомляли про них правоохоронцям.
Інспектори патрульної поліції з самого початку снігопадів працюють у посиленому режимі, оскільки кількість ДТП при погіршених погодних умовах збільшилася у кілька разів.
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Тим не менш, хоча б якимось чином серйозно вплинути на кількість корок патрульні не можуть.
Дивіться відео ДТП на перехресті вулиць Джона Маккейна та Академіка Філатова:
Як і завжди під час погіршених погодних умов у Києві сталося менше аварій, в яких травмувалися люди. Так стається через те, що водії їздять із меншою швидкістю, аніж зазвичай.
Дивіться відео ДТП на Північному мосту:
Втім, стаються й ДТП із постраждалими. Наприклад, на проспекті Перемоги зранку водій Cherry розігнався до величезної для такої погоди швидкості. Не впоравшись із керуванням, він влетів у відбійник.
Дивіться відео ДТП На проспекті Перемоги у Києві: