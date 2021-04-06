У Києві за добу виявили 1432 нових випадків ковіду: спаду немає
У Києві за останню добу було виявлено 1432 нових випадків коронавірусу. Це інформація станом на 6 квітня.
Джерело:Віталій Кличко
Якщо порівнювати цифри із двома попередніми днями, то кількість нових випадків значно збільшилась. Про це далі йтиметься у новині.
До теми про ковід Це єдиний шлях стримати COVID-19, – Кличко пояснив обмеження транспорту в Києві
Актуальна статистика за добу у Києві
- 805 жінок віком від 18 до 94 років
- 576 чоловіків віком від 18 до 91 років
- 25 дівчаток від 15 днів до 15 років
- 26 хлопчиків від 1 до 17 років
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
- Дарницькому – 320,
- Деснянському – 246,
- Дніпровському – 163.
На жаль, 39 людей померли (загалом 3 656 людей).
Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА
Скільки людей госпіталізовано
- 141 госпіталізований пацієнт
- 491 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями
Вакцинація та одужання
За минулу добу 697 особа подолала коронавірус (загалом 108 256).
За даними МОЗ, у Києві здійснили 1 710 вакцинацій за минулу добу. Загалом у столиці зробили вже 25 339 щеплень. Жодна людина не отримала вакцину вдруге.
Тенденція
Варто підкреслити, що статистика нових випадків ковіду у Києві у порівнянні з двома попередніми періодами виросла у тричі.
Як було:
- 458 – станом на 5 квітня
- 552 – станом на 4 квітня
Примітно, що 3 квітня було зафіксовано 2053 нових випадків коронавірусу. Ймовірно, на статистику впливають вихідні дні.
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