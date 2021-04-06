У Києві за добу виявили 1432 нових випадків ковіду: спаду немає

У Києві за останню добу було виявлено 1432 нових випадків коронавірусу. Це інформація станом на 6 квітня.

Якщо порівнювати цифри із двома попередніми днями, то кількість нових випадків значно збільшилась. Про це далі йтиметься у новині.

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Актуальна статистика за добу у Києві

805 жінок віком від 18 до 94 років

576 чоловіків віком від 18 до 91 років

25 дівчаток від 15 днів до 15 років

26 хлопчиків від 1 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

Дарницькому – 320,

Деснянському – 246,

Дніпровському – 163.

На жаль, 39 людей померли (загалом 3 656 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

141 госпіталізований пацієнт

491 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Вакцинація та одужання

За минулу добу 697 особа подолала коронавірус (загалом 108 256).

За даними МОЗ, у Києві здійснили 1 710 вакцинацій за минулу добу. Загалом у столиці зробили вже 25 339 щеплень. Жодна людина не отримала вакцину вдруге.

Тенденція

Варто підкреслити, що статистика нових випадків ковіду у Києві у порівнянні з двома попередніми періодами виросла у тричі.

Як було:

458 – станом на 5 квітня

552 – станом на 4 квітня

Примітно, що 3 квітня було зафіксовано 2053 нових випадків коронавірусу. Ймовірно, на статистику впливають вихідні дні.