У Києві за добу виявили 1432 нових випадків ковіду: спаду немає

Читать новость на русском

Джерело:

Віталій Кличко

У Києві за останню добу було виявлено 1432 нових випадків коронавірусу. Це інформація станом на 6 квітня.

Якщо порівнювати цифри із двома попередніми днями, то кількість нових випадків значно збільшилась. Про це далі йтиметься у новині.

До теми про ковід Це єдиний шлях стримати COVID-19, – Кличко пояснив обмеження транспорту в Києві

Актуальна статистика за добу у Києві

  • 805 жінок віком від 18 до 94 років
  • 576 чоловіків віком від 18 до 91 років
  • 25 дівчаток від 15 днів до 15 років
  • 26 хлопчиків від 1 до 17 років

Найбільше випадків захворювання виявили в районах:

  • Дарницькому – 320,
  • Деснянському – 246,
  • Дніпровському – 163.

На жаль, 39 людей померли (загалом 3 656 людей).

Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА

Скільки людей госпіталізовано

  • 141 госпіталізований пацієнт
  • 491 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 та пневмоніями

Вакцинація та одужання

За минулу добу 697 особа подолала коронавірус (загалом 108 256).

За даними МОЗ, у Києві здійснили 1 710 вакцинацій за минулу добу. Загалом у столиці зробили вже 25 339 щеплень. Жодна людина не отримала вакцину вдруге.

Тенденція

Варто підкреслити, що статистика нових випадків ковіду у Києві у порівнянні з двома попередніми періодами виросла у тричі.

Як було:

  • 458 – станом на 5 квітня
  • 552 – станом на 4 квітня

Примітно, що 3 квітня було зафіксовано 2053 нових випадків коронавірусу. Ймовірно, на статистику впливають вихідні дні.