У Києві за добу виявили 1432 нових випадків ковіду: спаду немає

Джерело:Віталій Кличко
У Києві за останню добу було виявлено 1432 нових випадків коронавірусу. Це інформація станом на 6 квітня.
Якщо порівнювати цифри із двома попередніми днями, то кількість нових випадків значно збільшилась. Про це далі йтиметься у новині.
До теми про ковід Це єдиний шлях стримати COVID-19, – Кличко пояснив обмеження транспорту в Києві
Найбільше випадків захворювання виявили в районах:
На жаль, 39 людей померли (загалом 3 656 людей).
Статистика захворювання на ковід у Києві / Інфографіка КМДА
За минулу добу 697 особа подолала коронавірус (загалом 108 256).
За даними МОЗ, у Києві здійснили 1 710 вакцинацій за минулу добу. Загалом у столиці зробили вже 25 339 щеплень. Жодна людина не отримала вакцину вдруге.
Варто підкреслити, що статистика нових випадків ковіду у Києві у порівнянні з двома попередніми періодами виросла у тричі.
Як було:
Примітно, що 3 квітня було зафіксовано 2053 нових випадків коронавірусу. Ймовірно, на статистику впливають вихідні дні.