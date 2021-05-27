Загалом у Києві від початку пандемії було виявлено 205 517 випадків. Це найбільший показник в Україні серед регіонів.

До теми Коронавірус в Україні: захворюваність помалу зростає, але смертність падає

Скільки померло

За минулу добу, на жаль, у Києві від COVID-19 померли 11 людей. Загалом від початку епідемії хворобу не змогли подолати 5 055 людей.

Скільки одужало

За даними РНБО за минулу добу одужали 3 196 пацієнти. Загалом – 157 728.

Деталі

Віталій Кличко опублікував детальну статистику.

Захворіли:

276 жінок віком від 19 до 87 років

155 чоловіків віком від 18 до 84 років

6 дівчаток від 11 місяців до 16 років та 17 хлопчиків від 7 місяців до 16 років

До лікарень столиці госпіталізували 33 хворих на коронавірус, а також 99 пацієнтів з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі – 130.

Київщина

На Київщині за добу виявлено 194 випадки – від початку епідемії зафіксовано 124 578 випадків захворювання.