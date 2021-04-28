Кількість нових випадків коронавірусу у Києві збільшується

У Києві готуються до виходу з червоної зони карантину, водночас в столиці збільшується кількість нових випадків коронавірусу. За минулу добу, станом на 28 квітня було зафіксовано 1070 нових захворювань.

Це на 200 випадків більше ніж у попередню добу. Кількість смертей, на жаль, також збільшилась.

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Станом на 28 квітня у столиці зафіксовано 1 070 нових хворих на коронавірус. Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 193 690 випадків захворювання на COVID-19.

Скільки померло

За даними РНБО за минулу добу, на жаль, у Києві померли від коронавірусу 40 людей. Загалом – 4 537 людей.

Скільки одужало

Втім, 1 174 людини перемогли коронавірус – загалом від початку епідемії – 122 047.

Кількість людей, які ще хворіють у Києві та області / Скриншот сайту РНБО

Київщина

На Київщині за добу виявлено 384 нових хворих – від початку епідемії зафіксовано 117 797 випадки захворювання.

Щеплення

Від початку епідемії одужали від коронавірусуособа (за добу), на жаль померлилюдей (за добу).

За інформацією, яку надає Максим Степанов за добу у Києві було зроблено 1 876 щеплень, в області – 820.

Як в Україні

Загалом в нашій державі було зафіксовано 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 за добу. Серед них 451 дитина та 217 медпрацівників.