У Києві за добу на COVID-19 захворіло вдвічі більше людей, аніж одужало
Станом на ранок 25 березня у Києві офіційно внесли до статистики 1267 нових випадків інфікування коронавірусом. Невеличкий спад кількості захворювань на добу ніяк не пов'язаний з локдауном, оскільки посилення карантину дасться взнаки лише за 2 тижня після його введення.
Джерело:24 канал
За даними апарату РНБО, 24 березня у Києві від коронавірусу померли 35 осіб. А от одужали після хвороби лише 600 мешканців столиці.
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Майже 2700 потенційно хворих на добу
У Центрі громадського здоров'я інформації щодо результатів проведених за добу тестів не опублікували, тому зрозуміти, скільки насправді виявили нових випадків у Києві, неможливо.
Однак із врахуванням 1398 мешканців столиці з підозрами, лише за один день у Києві ймовірно захворіли на COVID-19 2700 осіб.
Від початку пандемії у Києві:
- Виявлено 156 603 випадків інфікування;
- померло 3 198 хворих на COVID-19;
- одужали від хвороби 103 722;
- не здавали тести або залишились без офіційного діагнозу 178 547 осіб.
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