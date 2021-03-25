Станом на ранок 25 березня у Києві офіційно внесли до статистики 1267 нових випадків інфікування коронавірусом. Невеличкий спад кількості захворювань на добу ніяк не пов'язаний з локдауном, оскільки посилення карантину дасться взнаки лише за 2 тижня після його введення.

За даними апарату РНБО, 24 березня у Києві від коронавірусу померли 35 осіб. А от одужали після хвороби лише 600 мешканців столиці.

Дивіться також В Україні найвищий рівень госпіталізації через COVID-19 у Європі: до чого готуватись

Вкрай погана динаміка, яка призводить до перевантаження медичної системи зі збільшенням смертності, зберігається вже понад місяць.

Майже 2700 потенційно хворих на добу

У Центрі громадського здоров'я інформації щодо результатів проведених за добу тестів не опублікували, тому зрозуміти, скільки насправді виявили нових випадків у Києві, неможливо.

Однак із врахуванням 1398 мешканців столиці з підозрами, лише за один день у Києві ймовірно захворіли на COVID-19 2700 осіб.

Від початку пандемії у Києві: