У Києві за добу офіційно визнали лише 349 випадків захворювання на COVID-19

В офіційній статистиці щодо розповсюдження коронавірусної хвороби у столиці внесли майже у 4 рази менші цифри кількості захворілих, аніж у робочі дні. При цьому кількість отриманих в лабораторіях позитивних результатів досягла фактично рекордного показника у третю хвилю COVID-19.

Як зазначили у КМДА, підтверджених випадків захворювань на коронавірус у неділю зафіксували лише 349. Через хворобу померли 20 пацієнтів.

Дивіться також На Київщині почав діяти локдаун: перелік заборон

При цьому одужали за добу 492 мешканця столиці. Різниця між кількістю тих, хто подолав хворобу, та новими випадками зараження нібито свідчить про позитивну динаміку. Однак це зовсім не так.

Понад 10 тисяч позитивних результатів

Згідно з офіційними даними Центра громадського здоров'я, у неділю в лабораторіях Києва зробили 5584 тести способом ПЛР та 45018 тестів на виявлення антигену. При цьому експерти виявили 1507 позитивних результати серед тих, хто здавав біоматеріали для полімеразно-ланцюгової реакції, а також 9358 підтверджених людей з антитілами. Скільки саме хворих станом на зараз серед тих, хто робив тести на антиген, невідомо.

Крім того, вкрай погана ситуація з місцями у лікарнях. За добу до медичних закладів столиці швидка привезла 215 пацієнтів. Загалом у лікарнях перебувають 4083 хворих на COVID-19. Кількість доступних для важкохворих пацієнтів ліжкомісць швидко зменшується.

Загалом з початку пандемії у Києві офіційно внесли у статистику 152 986 випадків захворювання. Подолали хворобу 101 944 мешканці столиці. Від ускладнень померли 3082 пацієнти.

Карантин у Києві та області, за оцінками експертів, призведе до зниження кількості хворих щонайменше лише за тиждень або два. Якщо локадун призведе до суттєвого зменшення контактів між мешканцями столиці.