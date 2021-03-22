У Києві за добу офіційно визнали лише 349 випадків захворювання на COVID-19

Джерело:24 канал
В офіційній статистиці щодо розповсюдження коронавірусної хвороби у столиці внесли майже у 4 рази менші цифри кількості захворілих, аніж у робочі дні. При цьому кількість отриманих в лабораторіях позитивних результатів досягла фактично рекордного показника у третю хвилю COVID-19.
Як зазначили у КМДА, підтверджених випадків захворювань на коронавірус у неділю зафіксували лише 349. Через хворобу померли 20 пацієнтів.
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Згідно з офіційними даними Центра громадського здоров'я, у неділю в лабораторіях Києва зробили 5584 тести способом ПЛР та 45018 тестів на виявлення антигену. При цьому експерти виявили 1507 позитивних результати серед тих, хто здавав біоматеріали для полімеразно-ланцюгової реакції, а також 9358 підтверджених людей з антитілами. Скільки саме хворих станом на зараз серед тих, хто робив тести на антиген, невідомо.
Крім того, вкрай погана ситуація з місцями у лікарнях. За добу до медичних закладів столиці швидка привезла 215 пацієнтів. Загалом у лікарнях перебувають 4083 хворих на COVID-19. Кількість доступних для важкохворих пацієнтів ліжкомісць швидко зменшується.
Загалом з початку пандемії у Києві офіційно внесли у статистику 152 986 випадків захворювання. Подолали хворобу 101 944 мешканці столиці. Від ускладнень померли 3082 пацієнти.