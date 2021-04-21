У Києві за добу померли 40 хворих на COVID-19

У черговий день пандемії в Києві знову погіршилася ситуація з кількістю інфікованих коронавірусною хворобою. Розповсюдження COVID-19, судячи з офіційної статистики, сповільнюється.

Згідно з даними РНБО, за минулий день у столиці підтвердили 965 випадків нових захворювань SARS-CoV-2. При цьому офіційно одужала 641 особа.

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Тож, загальна кількість хворих у Києві збільшилася. Але при цьому вільних ліжкомісць у лікарнях стає більше.

Показники червоної зони залишаються

Скільки позитивних тестів отримали за день у лабораторіях Києва, невідомо. У Центрі громадського здоров'я ці дані поки що не оприлюднили.

До офіційної статистики МОЗ внесли 40 летальних випадків, які сталися за останню добу. Загальна кількість померлих від коронавірусної хвороби у Києві з початку пандемії – 42297.

У 187 196 жителів столиці офіційно виявили COVID-19, а одужали від захворювання 116 498 киян.

Попри стабілізацію ситуації з розповсюдженням інфекції, кількість тих, хто хворіє зараз постійно збільшується. За всіма показниками, за якими у МОЗ визначають зони карантину, Київ продовжує перебувати у червоній.

Києві зробили 1 650 щеплень від коронавірусної хвороби.

20 квітня у