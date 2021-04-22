У Києві за добу померли від COVID-19 44 людини
Ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві стабілізується попри показники офіційної статистики. Кількість підтверджених випадків, згідно з даними МОЗ, постійно росте. Однак у лабораторіях фіксують значно меншу кількість позитивних ПЛР-тестів.
Джерело:24 канал
Згідно з інформацією РНБО, минулої доби до статистики додали 1673 нових випадків захворювання. Одужали 1305 людей. Тож, кількість хворих нібито збільшилася на 324 особи.
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Багато смертей щодня
За добу у Києві померли 44 особи. Кількість щоденних смертей залишається дуже високою. Хвороба постійно уносить життя понад 40 киян.
Хоча зараз офіційно хворими на COVID-19 є 66 725 жителів столиці, у лікарнях за добу звільнилося 266 ліжок серед людей з підозрами на SARS-CoV-2, а також 666 тих, кому поставили цей діагноз. Загалом у медичних закладах перебуває 3938 хворих на коронавірусну інфекцію.
Чи пом'якшать карантин у Києві
Посадовці стверджують, що ситуація з розповсюдженням хвороби залишається важкою. Тому розслаблятися зарано. Проте незабаром у МОЗ можуть віднести столицю до жовтої зони карантину. Представники місцевої влади рішення про послаблення карантинних норм прийматимуть наступного тижня.
До 30 квітня у Києві діють такі протиепідеміологічні заходи:
- Усі школи та виші освіти працюють у дистанційному форматі.
- Громадський транспорт працює в режимі спецперевезень.
- Дитячі садочки зачинені.
- Лікарні не проводять планових госпіталізацій, лише термінові операції.
- Заборонена робота продуктових ярмарків.
- Всім ресторанам дозволено обслуговувати клієнтів лише на виніс.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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