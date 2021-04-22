Столиця лідирує за показниками щеплення в Україні. У Києві вакцинували більше людей, аніж у регіонах з найвищими цифрами імунізації населення.

Згідно з офіційними даними, з 24 лютого у Києві вакцину від COVID-19 отримали 46 548 осіб. Скільки людей отримали дві дози, невідомо.

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Загалом у столиці вакцинація, судячи зі статистики, набирає обертів.

Рекордний результат

Минулої доби у лікарнях Києва зробили найбільшу кількість щеплень з моменту старту вакцинації – 1329. В області при цьому провели лише 449 щеплень за день.

В Україні за добу щепили 14 044 осіб. Усього з початку появи вакцини отримали 491 880 жителів країни. Лише 5 людей щепилися двома дозами. Двоє з них отримали першу дозу за кордоном.

Як проходить вакцинація в Україні

Загальні цифри кількості щеплених поки що залишаються вкрай малими, щоб можна було казати про ймовірне повернення до життя без карантину. Вакцинація почалася 24 лютого. Першими дози препарату Covishield отримували медики. Потім доступ до вакцин отримали літні люди. При цьому обмежена кількість людей могла щепитися залишками вакцин.

Станом на сьогодні Україна отримала 500 тисяч доз вакцини від індійського Інституту сироватки крові. Нещодавно до країни також привезли 200 тисяч доз вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, а з 18 квітня жителів будинків для літніх людей та їх працівників почали щеплювати вакциною Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech.