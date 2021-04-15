За останню добу 14 квітня у Києві зафіксували рекордну кількість смертей від ускладнень COVID-19. Коронавірус забрав життя 51 жителя столиці.

За даними РНБО, всього за добу у Києві виявили 1625 нових випадків інфікування COVID-19. Такі цифри свідчать про те, що офіційно ситуація із захворюваністю за 14 квітня не покращилася.

Дивіться також В Київській області посилять карантин

Всі випадки захворювань, які зафіксували медики, трапилися під час локдауну.

Кількість хворих постійно росте

Згідно з офіційною статистикою від МОЗ, попри посилені карантинні обмеження у столиці збільшується кількість людей з активними випадками хвороби. Станом на ранок 15 квітня у Києві 64 379 офіційно визнаних випадків COVID-19. За останню добу ця цифра збільшилася на 868.

При цьому одужало лише 706 пацієнтів. Натомість до статистики внесли 51 випадок смерті від коронавірусної інфекції. Ця цифра фактично є рекордною, однак 10 квітня офіційно фіксували таку ж цифру померлих.

В оперативних даних Центру громадського здоров'я відмітили 1659 позитивних ПЛР-тестів, які отримали у лабораторіях столиці. Саме ці цифри свідчать про покращення ситуації з розповсюдженням хвороби, оскільки ще тиждень тому за добу робили понад 3 тисячі позитивних тестів.

Карантин має допомогти

Через вкрай складну ситуацію у Києві до 30 квітня діятимуть посилені протиепідеміологічні заходи:

заборонено користуватися громадським транспортом особам без спецперепустки;

заборонена робота дитячих садочків;

школи, виші та інші навчальні заклади працюватимуть у дистанційному режимі;

заборонена робота продуктових ярмарків;

салони краси та спортивні клуби можуть приймати клієнтів лише за попереднім записом.

Також діють інші заходи безпеки, які передбачено червоною зоною.



Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу