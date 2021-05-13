У Києві з початку пандемії виявили понад 200 тисяч хворих на COVID-19

Другу добу поспіль у Києві зменшується кількість людей з активною фазою коронавірусної хвороби. Згідно з офіційною статистикою, захворілих за добу стало менше на 344. Загалом цифра інфікованих з початку пандемії перевищила 200 тисяч осіб.

Згідно з даними РНБО, до офіційної статистики включили 726 нових випадків інфікування COVID-19. При цьому померли за добу більше, аніж 12 травня. Коронавірусна хвороба забрала життя 26 киян.

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Одужав від інфекції 1041 хворий. Таким чином, як свідчать дані статистики, ситуація з розповсюдженням хвороби поступово покращується.

Понад 65 тисяч жителів Києва зараз хворіють

Попри те, що кількість одужавших перевищує цифру захворілих, для медиків ситуація фактично не змінюється. Оскільки у порівнянні з піком третьої хвилі пандемії цифра людей з активною стадією хвороби зменшилася лише на 2 тисячі. Наразі на COVID-19 у Києві хворіють 65 532 особи, тоді як ще 5 травня ця кількість сягала відмітки у 67 427.

Втім, у реанімаціях та лікарнях все ж таки з'явилися вільні ліжка для госпіталізації хворих.

У Центрі громадського здоров'я інформацію про кількість зроблених у лабораторіях ПЛР-тестів не виклали. Тому зіставити її з офіційними даними захворюваності від МОЗ наразі неможливо.

З початку пандемії у Києві: