За останню добу ситуація з розповсюдженням коронавірусної хвороби у Києві продовжила погіршуватись. Кількість хворих була більшою, аніж тих, хто одужав. При цьому у лікарнях зберігається нехватка ліжкомісць.

Згідно з офіційними даними РНБО, за останню добу виявили більше хворих на COVID-19, аніж зробили тестів. Фактично це свідчить про те, що у МОЗ "підтягують хвости" та вносять до статистики старі випадки. А оскільки раніше у статистику розповсюдження хвороби вносили набагато менше хворих, суттєвого покращення ситуації не видно.

Дивіться також За добу в Україні понад 17 тисяч нових COVID-хворих: смертність залишається високою

Однак, якщо звернути увагу на статистику від Центру громадського здоров'я , локдаун дає результати. Замість вже звичних у третю хвилю пандемії 3–4 тисяч позитивних ПЛР-тестів у лабораторіях Києва отримали лише 1487.

Згідно з офіційною статистикою, за добу зафіксували 1609 нових хворих на коронавірусну інфекцію. 49 жителів Києва померли від ускладнень хвороби.

Одужала рекордна за цю хвилю кількість пацієнтів – 1156. Однак волонтери стверджують, що випадки виписок з лікарень людей із вкрай низькою сатурацією заради покращення статистики одужавших, за останні дні стала критично великою.

Загалом станом на зараз хворіє 64 783 жителя столиці. За 15 квітня ця цифра збільшилася на 404 особи.

Від початку пандемії в Україні:

офіційно зафіксували 1 921 244 хворих;

одужало – 1 465 820 осіб;

померло – 39 096 пацієнтів;

Як влада Києва намагається впоратись із COVID-19

За відсутності масового вакцинування єдиним способом запобігти розповсюдженню коронавірусної інфекції є карантин із дотриманням протиепідеміологічних вимог.

З 5 квітня у Києві діють такі обмеження:

Громадський транспорт перевозить пасажирів у спеціальному режимі;

Дитячі садочки зачинені;

Освітній процес у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти всіх типів та форм власності здійснюватиметься у дистанційному режимі.

Дитячі садочки та заклади позашкільної освіти всіх форм власності мають бути зачиненими.

Надання соціальних послуг у соціально-реабілітаційних центрах призупинено.

"Київський метрополітен", "Київпастранс", "Комунальна служба перевезень", а також приватні компанії з обслуговування приміських та міських маршрутів працюють у режимі спецперевезень.

Без спецперепусток можуть їздити співробітники ДСНС, поліції, Нацгвардії, СБУ та адвокати. Для цього їм треба лише показувати службові посвідчення та бути у масках.

Заборонена робота продуктових ярмарків.

Заклади торгівлі мають забезпечити пріоритетне обслуговування людей похилого віку з 10:00 до 12:00.

Державні та комунальні заклади охорони здоров'я призупиняють планові заходи із госпіталізації, крім невідкладних випадків.

Забороняється проведення планових заходів із госпіталізації закладами охорони здоров’я національного рівня, крім надання планової третинної медичної допомоги за життєвими показами – за умови дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

У приміщеннях Центрів надання адміністративних послуг надають лише надзвичайно важливі послуги.

"Центр комунального сервісу" переходить у режим дистанційного обслуговування киян.

Також в столиці є обов'язковими до дотримання обмеження, які передбачили у Кабміні як карантинні норми червоної зони.

Головне про карантин в Україні / Джерело МОЗ / Інфографіка 24 каналу